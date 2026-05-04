In einem aktuellen Kommentar zum Schweizer Franken attestieren die Devisen-Experten der Commerzbank der SNB eine erfolgreiche verbale Intervention gegen eine Franken-Aufwertung. Nach Ansicht der Experten dürfte das Euro/Franken-Paar auch in den kommenden Monaten noch etwas weiter nach oben gehen«, wenn sich der Euro wieder erholt und die vom Markt erwarteten SNB-Zinserhöhungen auf sich warten lassen.» Langfristig sprächen aber alle Gründe für einen stärkeren Franken, was die SNB wohl kaum verhindern könne.