Auch das Euro/Dollar-Paar hat sich wieder etwas erholt auf 1,0760 nach 1,0747 am Morgen. Am Dienstagabend hatte es noch oberhalb der Marke von 1,09 gestanden und war im Zuge der US-Wahlergebnisse am Mittwoch dann kurzzeitig gar unter die 1,07er Marke gefallen. Zum Franken steht der Euro bei 0,9428 ebenfalls leicht höher als noch am Morgen, als er 0,9405 Franken kostete.