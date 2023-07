Auch der Schweizer Franken konnte gegenüber dem US-Dollar leicht zulegen. Zuletzt ging ein US-Dollar zu 0,8961 Franken um nach 0,8982 Franken am frühen Morgen. Zwischenzeitlich war das Währungspaar gar auf 0,8998 gestiegen und damit nur knapp an der 0,90 Franken-Grenze vorbeigeschrammt. Der Euro gewann derweil auch gegenüber dem Franken leicht an Stärke. Das Währungspaar EUR/CHF wurde zuletzt zu 0,9750 gehandelt nach 0,9739 am Morgen.