«Die noch verbliebene Luft will aus dem Inflationsballon derzeit nicht weiter weichen», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Dies zeigt: Die letzte Meile ist die schwierigste.» Die Zahlen sind von grosser Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stabil gehalten hat. An den Finanzmärkten werden im späteren Jahresverlauf Zinssenkungen erwartet. Diese Erwartungen wurden durch die Daten weiter gedämpft.