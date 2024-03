Auch der Franken legte zum US-Dollar etwas zu. Das USD/CHF-Paar kostete am späten Abend 0,8833 nach 0,8854 am Morgen. Das EUR/CHF-Paar blieb derweil per Saldo wenig verändert mit 0,9575 nach 0,9570 am Morgen. Der für September 2024 angekündigte Rücktritt von SNB-Präsident Thomas Jordan wurde an den Devisenmärkten zwar mit Interesse verfolgt, grosse Kursbewegungen löste er aber nicht aus.