Auch der Franken büsste zuletzt wieder etwas an Terrain ein. Das USD/CHF-Paar ging am späten Abend bei 0,8610 um nach 0,8575 am frühen Abend. Die Spitze bzw. das Tagestief lag hier bei 0,8552. Im Vergleich zum frühen Mittwochabend hat der Franken somit im Top fast 3 Rappen zugelegt. Das EUR/CHF-Paar kostete zuletzt 0,9504 nach 0,9515 bzw. 0,9579 noch am Mittwochabend.