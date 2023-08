Zum Franken bewegte sich der Euro per Saldo kaum. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am Abend bei 0,9581 gehandelt und damit praktisch gleich hoch wie am Mittag und am Morgen. USD/CHF legte damit per Saldo leicht zu, und zwar auf 0,8785 von 0,8764 am frühen Morgen.