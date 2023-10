Der Euro ist am Dienstag unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen. Zuletzt wurden im New Yorker Handel 1,0584 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt und damit weniger als zur gleichen Zeit am Vorabend (1.0620). Zeitweise hatte der Euro am Dienstag noch bis auf 1,0675 Dollar zugelegt, wo er den höchsten Stand seit einer Woche erreichte.

31.10.2023 20:20