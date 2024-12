Ein Grund für die Stärke des Euro dürfte laut Händlern in der Schwäche des Frankens liegen. Zwar hatten am Vortag sowohl die SNB als auch die EZB ihre Leizinsen gesenkt, doch der Schritt der SNB fiel mit 50 Basispunkten doppelt so gross aus wie der der EZB (mit nur 25 BP). Ökonomen führten den überraschend grossen Schritt in erster Linie auf den starken Rückgang der Inflation und die Aussichten auf weiter abnehmende Teuerungsraten im kommenden Jahr zurück.