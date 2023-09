Aussagen des EZB-Chefvolkswirts Philip Lane nährten am Morgen die Spekulation über eine Zinspause der EZB bei ihrem nächsten Zinsentscheid kommende Woche. «Wir erwarten, dass die Kerninflation im Laufe des Herbstes zurückgeht», sagte er in einem Interview mit dem irischen Magazin «The Currency». Die Zweitrundeneffekte, die auf die Schockwelle folgen, werden ihm zufolge bereits in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen. Der Euro, der grundsätzlich von steigenden Zinsen profitiert, rutschte in der Folge ab.