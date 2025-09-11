Dagegen dürfte die EZB heute Nachmittag die Zinsen unverändert belassen. Zudem könnte es eine «leichte hawkishe Verschiebung in der Wortwahl» von EZB-Chefin Christine Lagarde geben. Damit erhielten die letzten Hoffnungen der Marktakteure, dass die EZB mittelfristig noch einmal die Geldpolitik lockern könnte, einen gewissen Dämpfer, heisst es bei der LBBW. Es wäre aber gleichwohl verfrüht, einen finalen EZB-Zinsschritt bereits jetzt schon abzuschreiben.