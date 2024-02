«Die Arbeitsmarktentwicklung ist zwar ein tendenziell nachlaufender Indikator, gerade jetzt scheint sie aber ein wichtiger Baustein in der Entscheidungsfindung der Notenbanker zu sein», so die Helaba-Experten weiter. Dies gelte nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone, wo unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf die Bedeutung der Lohnentwicklung für die Geldpolitik verwiesen habe.