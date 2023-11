US-Konjunkturdaten fielen am MIttwoch allerdings schwach aus. So hat sich die Stimmung in der US-Industrie im Oktober merklich eingetrübt. Der viel beachtete Einkaufsmanagermanagerindex ISM signalisiert einen Rückgang der Aktivität in der Industrie. Zudem ist die Beschäftigungszahl in der Privatwirtschaft laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht.