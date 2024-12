Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zur Inflation in den USA bewegten den Markt kaum. In der grössten Volkswirtschaft der Welt hat sich die Teuerungsrate im November wie erwartet leicht verstärkt. Der Grossteil der Experten geht allerdings weiterhin von einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche aus.