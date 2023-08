Der Euro pendelt bereits seit einigen Tagen um die Marke von 1,10 Dollar. Die am Donnerstag etwas schwächer als erwartet gestiegenen US-Verbraucherpreise stützten den Euro nur kurz. Am Nachmittag werden in den USA weitere Daten zur Preisentwicklung erwartet. Auf dem Programm stehen die Erzeugerpreise für Juli, die Hinweise auf die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise in den kommenden Monaten liefern können. Zudem werden Daten zum Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht.