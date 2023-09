Der Euro hat sich am Freitag im Tagesverlauf von kräftigen Verlusten am Morgen erholt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0662 US-Dollar. Am Vormittag war der Euro noch bis auf 1,0615 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Stand seit März.

22.09.2023 16:38