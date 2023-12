Zum Franken war der Dollar nach der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise am frühen Nachmittag zunächst auf ein Tief bei 0,8724 Franken gefallen. Das Währungspaar USD/CHF erholte sich danach aber wieder und kostet aktuell 0,8768 Franken und damit ähnlich viel wie am Morgen. Der Euro zum Franken steht bei am späten Nachmittag bei 0,9453 Franken und damit ebenfalls in etwa auf dem Niveau vom Morgen. Zwischenzeitlich hatte sich das EUR/CHF-Paar aber etwas aufgewertet.