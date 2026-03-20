Der Euro hat sich nach seiner jüngsten Schwäche im Verlauf vom Freitag wieder etwas aufgewertet. Zum US-Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung derzeit mit 1,1556 ein wenig höher als am Mittag mit 1,1545. Auch zum Franken steht der Euro mit 0,9111 etwas höher als 0,9102 am Mittag. Im Vergleich zum Vortag bleibt der Euro aber geschwächt.