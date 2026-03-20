Ölpreis wegen Bodentruppen-Bericht gestiegen

Auch der Ölpreis ist wieder gestiegen. Rohöl der Nordseesorte Brent wird derzeit bei 112,19 US-Dollar gehandelt und damit klar höher als am Vorabend. Grund dafür ist laut Händlern ein Bericht des Senders CBS, der von detaillierten Vorbereitungen des Pentagon für den Einsatz von Bodentruppen der USA im Iran spricht. Danach erreichten die Brent-Preise den höchsten Stand seit Beginn der Handelssitzung.