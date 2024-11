Am Devisenmarkt ist am Mittwoch eine gewisse Seitwärtstendenz vor zahlreichen US-Konjunkturdaten zu sehen. Gerade vor der Veröffentlichung des PCE-Preisindex, der als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank gilt, wollen sich Anleger nicht zu stark positionieren. Zudem rücken dann in den kommenden zwei Tagen Preisdaten aus wichtigen EU-Ländern wie Deutschland oder Frankreich sowie der Eurozone insgesamt in den Blick.