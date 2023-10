Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinem am Vortag erreichten Zehn-Monats-Tief erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0502 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0497 (Dienstag: 1,0469) US-Dollar fest, der Dollar damit 0,9526 (0,9552) Euro gekostet.

04.10.2023 21:00