Der Euro ist am Donnerstag in einem ruhigen Handel wieder unter 1,07 US-Dollar gerutscht. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0689 Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend. Im frühen Handel war der Eurokurs noch bis auf 1,0716 Dollar geklettert.

09.11.2023 13:35