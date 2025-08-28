In Franken kostet er 0,9366, nach 0,9365 am späten Nachmittag und 0,9331 im frühen Geschäft. Der US-Dollar steht zum Franken bei 0,8012 relativ stabil.
Beobachter begründeten die moderaten Kursgewinne des Euro mit einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die im Handelsverlauf den Euro und andere wichtige Währungen gestützt habe. Am Markt wurde auch auf das jüngste Protokoll der EZB-Zinssitzung Ende Juli verwiesen. Die meisten Vertreter der Europäischen Zentralbank schätzten demnach die Inflationsrisiken als «weitgehend ausgewogen» ein.
awp-robot/cf
(AWP)