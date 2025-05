Der Richterspruch sei vorläufig, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Dennoch, die US-Regierung habe bereits klargestellt, dass sie gegebenenfalls weitere rechtliche Wege beschreiten würde: Anrufung des Obersten Gerichtshofs, andere rechtliche Grundlagen für die Zölle etc. «Und grundsätzlich muss man sich sowieso die Frage stellen, wie sehr die Judikative in den USA in der Lage ist, die Regierung zu stoppen», so die Commerzbank.