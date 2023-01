Gegenüber dem Franken hat der Euro am Abend wieder etwas zugelegt. Er wurde zuletzt für 0,9890 gehandelt, nach 0,9855 am späten Nachmittag. Der US-Dollar hat seine Talfahrt gegenüber dem Franken wieder gestoppt und kostet derzeit 0,9200. Am Morgen notierte er noch bei 0,9251, zwischenzeitlich war er aber auf deutlich unter 92 Rappen abgesackt.