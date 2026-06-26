Gegenüber dem Dollar zog der Euro auf 1,1404 Dollar an nach 1,1378 am frühen Morgen. Damit kletterte die Gemeinschaftswährung wieder über die Marke von 1,14 Dollar, unter die sie am Dienstag gefallen war. Zur Schweizer Währung gab der Dollar ebenfalls ganz leicht nach auf 0,8084 Franken, nachdem der «Greenback» am Morgen noch 0,8087 Franken gekostet hatte.