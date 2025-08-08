Der Euro hat am Freitag sowohl gegenüber dem Franken als auch dem Dollar ganz leicht zugelegt. So kostete ein Euro am späten Freitagabend 0,9413 Franken nach 0,9406 um die Mittagszeit und unter 0,94 am Vorabend. Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1656 angezogen von 1,1631 USD um die Mittagszeit. Das USD/CHF-Paar sank zuletzt leicht auf 0,8077 von 0,8088.