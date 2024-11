Auf Datenseite stehen erst am Nachmittag US-Konjunkturdaten auf der Agenda, die für etwas Bewegung sorgen könnten, darunter Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA. «Da der private Konsum in den USA den weitaus grössten Teil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ausmacht, kommt der Entwicklung der Konsumlaune in der Regel eine hohe Bedeutung zu», heisst es in einem Kommentar der Helaba. Die Vorgaben für das anstehende Verbrauchervertrauen seien positiv.