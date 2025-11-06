Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Donnerstagvormittag in Grenzen. Nachdem der Kurs des Euro über Nacht zum Dollar etwas angezogen hat, veränderte sich das Paar seither nur minimal. Die Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,1515 nach 1,1511 am Morgen. Am Vorabend kostete ein Euro 1,1482 Dollar.