Das neuerliche Einknicken der US-Führung - zumindest was die Zölle gegenüber China anbelangt - ist laut Commerzbank ein weiterer Hinweis, dass sich Trump einsichtig zeigt. «Sollte die US-Konjunkturdynamik in den kommenden drei Monaten deutlich nachlassen, besteht die Chance, dass er weiteren Abstand von der harten Zollpolitik nimmt.» Das seien zunächst gute Nachrichten für den US-Dollar, auch wenn der Markt aktuell nicht so recht daran glauben möge.