Gegenüber dem Franken legte der Euro derweil etwas zu. Das EUR/CHF-Paar wurde am Abend bei 0,9594 gehandelt nach 0,9552 am Vorabend. Entsprechend gewann auch der Dollar zum Franken etwas an Terain: USD/CHF ging am Abend bei 0,8822 um nach 0,8794 am Vorabend.