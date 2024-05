Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notiert am Mittag bei 1,0862 Dollar und damit in etwa so hoch wie kurz vor dem Wochenende. Das Euro/Franken-Paar präsentiert sich bei einem Stand von 0,9927 ebenfalls stabil und auch der US-Dollar hat sich mit 0,9138 Franken kaum vom Fleck gerührt. Insgesamt herrscht an den grossen Handelsplätzen USA und Grossbritannien wegen Feiertagen Ruhe.