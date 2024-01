Im Tagesverlauf gab es darüber hinaus keine grösseren Impulse am Devisenmarkt. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen erkannten eine «anhaltend vorsichtige Grundhaltung» bei den Anlegern. Demnach halten sich die Investoren vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Donnerstag erwartet werden. Die Daten könnten Hinweise geben, wann die dortige Notenbank möglicherweise mit Zinssenkungen beginnt.