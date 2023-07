Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel etwas unterhalb seines am Vortag markierten Höchststands seit Februar 2022 notiert. Am Morgen mussten für die Gemeinschaftswährung 1,1227 US-Dollar bezahlt werden. Am Vortag hatte der Euro im Hoch etwa einen halben Cent mehr gekostet.

19.07.2023 07:44