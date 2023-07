Der Euro hat sich am Dienstag in der Nähe seines zweimonatigen Höchststands gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1009 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Morgen. Im Tageshoch war ein Euro 1,1027 Dollar wert gewesen und damit so viel wie zuletzt vor gut zwei Monaten.

11.07.2023 12:52