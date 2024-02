Generell befindet sich der Euro seit Anfang Januar im Abwärtstrend. Ein Grund dafür ist der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt, was wiederum die starke Entwicklung der Wirtschaft in den USA widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund sind rasche und schnelle Zinssenkungen in der grössten Volkswirtschaft der Welt ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden. Dies stützt den Dollar.