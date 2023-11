Der Handelstag steht im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Das Fed wird laut Volkswirten das Zinsniveau wohl erneut unverändert belassen. Damit würde die Notenbank zum zweiten Mal in Folge still halten. Die Leitzinsspanne würde weiter zwischen 5,25 und 5,50 Prozent liegen. Spannend ist jedoch vor allem, ob das Fed auf den folgenden Sitzungen nochmals handeln könnte.