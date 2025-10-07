In der Regel reagiere der Euro kaum auf Probleme in Frankreich, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank, Aber zumindest ein Teil der jüngsten Bewegung sei auf eine Euro-Schwäche zurückzuführen. Doch diesmal habe der Euro etwas unter den Ereignissen in Frankreich gelitten. Dabei habe es gleichzeitig auch eine gewisse Flucht in sichere Häfen gegeben.