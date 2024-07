Die Anleger am Devisenmarkt warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht werden. Das Fed wird zwar voraussichtlich ihre Leitzinsen bestätigen. Mit grosser Spannung wird an den Finanzmärkten allerdings auf mögliche Signale für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf gewartet. Mittlerweile wird an den Finanzmärkten mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet. Dazu trugen vor allem jüngste Verbraucherpreisdaten bei.