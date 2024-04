Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung setzt damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fort. Am Morgen kostet der Euro 1,0653 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Der Angriff des Irans auf Israel vom Wochenende zeigt bisher keine grösseren Auswirkungen am Devisenmarkt.