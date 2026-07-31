Vor allem der Zinsentscheid der US-Notenbank vom Mittwochabend (hiesiger Zeit) drückte diese Woche auf den Greenback. Zwar war der Entscheid, die Zinsen unverändert zu belassen, so erwartet worden. Allerdings hatten sich 3 Fed-Mitglieder für eine Zinserhöhung ausgesprochen, zudem glänzte der neue Fed-Chef Kevin Warsh wieder mit «Nicht-Kommunikation». Warsh habe die Kunst perfektioniert, eine lange Antwort zu geben, letztlich aber wenig dabei zu sagen, meinte ein Händler dazu. Entsprechend seien die Ungewissheiten, wohin die Reise gehe, relativ gross.