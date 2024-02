Der Euro wiederum steht seit Freitagnachmittag unter Druck. Auslöser ist ein starker Dollar, der wegen rückläufiger Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed aufwertet. Am Freitag hatten robuste Zahlen vom Arbeitsmarkt den Dollar beflügelt, am Montag kamen Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell hinzu. Der Fed-Vorsitzende hatte am Wochenende im US-Fernsehen seine Haltung bekräftigt, wonach rasche Zinssenkungen derzeit nicht zu erwarten sind. Man benötige mehr Belege für eine nachhaltig sinkende Inflation, lautete die Begründung.