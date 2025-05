Der US-Dollar hat in der Nacht auf Freitag an Wert eingebüsst und sich dann am Vormittag nicht mehr stark bewegt. Grund für den leichteren Dollar sind laut Händlern Zinssenkungshoffnungen an die US-Notenbank Fed. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1205 nach 1,1209 am Morgen bzw. nach 1,1177 am Vorabend gehandelt.