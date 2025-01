Der Euro hat in der Nacht auf Montag erneut an Boden verloren. So nähert sich das Euro/Dollar-Paar bei einem Stand von 1,0218 der 1,02er Marke weiter an. Das bisherige Tagestief hat das Paar in der Nacht bei 1,0208 gesehen. Laut Helaba rückt damit die Parität als nächstes grosses Ziel in den Fokus.