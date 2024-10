Insgesamt verlaufe der Devisenhandel zum Wochenauftakt in ruhigen Bahnen, heisst es im Handel. Wichtige Konjunkturdaten, an denen sich die Investoren orientieren könnten, stehen erst im weiteren Wochenverkauf an. Dann werden quasi Schwergewichte unter den Wirtschaftsdaten erwartet, die für mehr Bewegung sorgen dürften, darunter Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal, zur Preisentwicklung in der Eurozone und der US-Arbeitsmarktbericht.