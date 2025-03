Zum Wochenstart hat der Euro wieder etwas Rückenwind gesehen, während der US-Dollar leichte Abgaben zu verbuchen hat. Damit ist denn auch das Euro/Dollar-Paar mit 1,0904 wieder oberhalb der 1,09er Marke anzufinden. In einem aktuellen Kommentar verweisen die Devisenexperten der Commerzbank darauf, dass sich in Deutschland abzeichne, dass das «Merzsche Fiskalpaket» wohl doch komme, was wiederum den Euro stütze.