Am Montag zieht der Euro gegenüber dem US-Dollar leicht an und notierte am frühen Morgen mit 1,0518 wieder oberhalb der 1,05er Marke (Freitagabend 1,0496). Derweil tendiert der Greenback auch zum Franken etwas schwächer und wird aktuell zu Kursen von 0,8909 nach 0,8927 gestellt. Das Euro/Franken-Paar tritt mit 0,9369 auf der Stelle.