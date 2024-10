Gleichzeitig hat sich der Franken sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar etwas abgeschwächt. So notiert das Euro/Franken-Paar am Montagmorgen bei 0,9377, nachdem es am Freitagabend noch zu 0,9358 gehandelt worden war. Auch der US-Dollar hat mit 0,8688 Franken Boden gut gemacht (Freitagabend: 0,8663).