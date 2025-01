Impulse dürften im Handelsverlauf vor allem von Donald Trump ausgehen, der im Tagesverlauf offiziell das Amt des US-Präsidenten übernehmen wird. «Trumps Start der zweiten Amtszeit dominiert das Marktgeschehen diese Woche», fasst die Deka-Bank die Aussichten auf die kommenden Tage zusammen. «Trump plant einen fliegenden Start mit laut Medienberichten bis zu 100 Excecutive Orders.» Dabei dürfte Trumps Fokus zunächst auf der Migrations- und der Energiepolitik liegen. Aus Marktsicht am wichtigsten dürften jedoch Zollankündigungen sein, da sie weitreichende Implikationen für die Inflation und damit die Politik des Fed haben könnten so die Experten der Bank in ihrem Kommentar weiter.