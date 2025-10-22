Das britische Pfund geriet unterdessen im Vergleich zu allen wichtigen Währungen unter Druck. In Grossbritannien ist die Inflation im September unerwartet nicht gestiegen, sondern einmal mehr konstant geblieben. Mit einem Wert von 3,8 Prozent im Jahresvergleich bleibt die Teuerung auf dem höchsten Stand seit Januar 2024. Insgesamt scheine die Inflation im Vereinigten Königreich aber ihren Höhepunkt erreicht zu haben, sagten Ökonomen.